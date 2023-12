2023 | per il cinema è stato un anno di rinascita C’è ancora domani | Barbie e Oppenheimer i film più visti

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 31 dicembre 2023) In un mercato post-pandemico tornato per il primoalla normalità iregistrato nelun incasso complessivo di circa 495 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 70.5 milioni di biglietti venduti. Si tratta di un risultato superiore al 2022 (+62% incassi e +59% presenze) e di un decremento del 16% degli incassi e del 23% delle presenze circa rispetto alla media del triennio 2017-2019, sottolinea in una nota Cinetel. Un recupero importante visto che al 31/12 del 2022 la differenza negativa con la media pre-pandemica era del 48% in incassi e del 51% in biglietti venduti. Da sottolineare il fondamentale recupero nella stagione estiva, tradizionalmente considerata quella più debole dal punto di vista dei risultati: da maggio ad agosto, grazie all’importante offerta e anche alle attività ...