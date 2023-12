2023 | dai comici russi al caso Giambruno | per la politica un anno di polemiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pubblicato il 31 Dicembre,(Adnkronos) – Dacci oggi la nostra polemica quotidiana. Tra risse verbali, botta e risposta in Aula e sui social, scherzi telefonici e scivoloni governativi, non si può dire che ildellaitaliana sia stato noioso. Tante, tantissime le querelle che hcaratterizzato il primodi vita del governo Meloni e della maggioranza di centrodestra. Ma anche l'opposizione non si è fatta mancare nulla. La macchina del tempo ci riporta al 31 gennaio, quando nell'Aula di Montecitorio scoppia la prima grande buferadi questo pazzo. Durante l'esame del progetto di legge per istituire la Commissione Antimafia, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia prende la parola e attacca alcuni parlamentari del Pd per aver fatto ...

Nel 2023 sono 103 i femminicidi in Italia , annus horribilis per il nostro Paese Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2023 in Italia sono ... (361magazine)

Il video risulta a bassa qualità e non si conosce il canale dove sarebbe stato pubblicato, visto checanali ufficiali del generale non vi è traccia. Il video originale, oltre ad essere stato ...Voglio scusarmi per gli impegni che ho dovuto rimandare (quali, come sempre, non mi sottrarrò) e ringraziare i tanti italiani che mi hanno mandato auguri di pronta guarigione. Un ringraziamento ...Affermare i diritti significa ascoltare gli anziani. Preoccupati di pesare sulle loro famiglie; mentre il sistema assistenziale fatica a dar loro aiuto. Si ha sempre bisogno della saggezza e ...«Ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio. Voglio scusarmi per gli impegni che ho dovuto rimandare (dai quali, come sempre, non ...