16 miliardi per il mercato degli incontri in Italia

(Di domenica 31 dicembre 2023) MILANO – Facendo riferimento ai dati elaborati dal Center for Economics and Business Research, il giro d’affari dei 6 Paesi europei dove il fatturato del dating è maggiore (, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Olanda) è di 27di euro, buona parte dei quali riconducibili proprio alle app di dating online. A metterlo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fiducia consumatori e imprese alle stelle. Record dal 2007 Buy Now Pay Later? L’esperto dei debiti suggerisce altro Tutti i bonus attualmente bloccati dal Governo Riforma fiscale 2023, nuove aliquote Irpef e flat tax: cosa cambia Sale ancora il prezzo della benzina, al self è a 1,955 euro Codici: cresce l’indebitamento delle famiglie e l’usura si fa sempre più minacciosa

Un fatturato di 27 miliardi di euro in sei Paesi europei, compresa Italia, che da sola ha un giro d’affari do 16 miliardi di euro se si considera ... (ildenaro)

È sempre Elon Musk l'uomo più ricco del mondo che non conosce crisi: ecco come ha fatto ad accumulare tanti soldi nel 2023 nonostante le performance ... (ilgiornale)

...di rinunciare a far pagare alle banche 2di extraprofitti', protesta. 'Il governo ha detto 'no' al salario minimo legale mentre provava a far passare una norma che consente ai condannati...Tuttavia il principale catalizzatore di questo trend è l'attesal'approvazione ormai ... Gli italiani, ad esempio, a fine giugno detenevano sugli operatori autorizzati quasi duedi euro, ...Per Stellantis e la Cummins, la fine dell'anno non si mette bene. Una sanzione da 2 mld di dollari per questa infrazione. Cos'è succesoI miliardari nel 2023 hanno visto aumentare il loro patrimonio di 1.500 miliardi di dollari. Tra questi Elon Musk risulta il primo nella lista.