Zuppa di Porro 30 dicembre 2023

(Di sabato 30 dicembre 2023)di.arriva il sì alla manovra da 24 miliardi.tutti I dettagli. Leo dice che tra poco ci occuperemo anche della classe media e sarebbe l’ora. Vespa brinda. Renzi demolisce. Cattaneo come un pollo cade nella trappola del Foglio e mette la faccia sulle divisioni di cui parla la Repubblica. E poi c’è tutto il caso verdini e Salvini che giustamente dice che non va a riferire alcunché in parlamento.Sallusti ricorda tutte le inchieste finite nel nulla proprio nele proprio raccontate dal Foglio.il giornale di Giuliano Ferrara è un tempo anche di Denis Verdini poco garantista. fantastica la Perina che riesce a parlare di cerchi magici senza citare mai il caso tulliani. La verità intervista Ingroia che racconta gli ultimi segreti di Napolitano contro berlusconi.paragone molla la politica e lo racconta il tempo e al libero.mieli ...

Zuppa di Porro . Gran casino nel MarRosso e Israele dice che continuerà. Bonus edilizi non solo 110 verso revisione. E novità per i forfettari. ... (nicolaporro)

Sul blog Ladi, infatti, non si esclude che l'influencer possa essere ospite a Che tempo che fa, il programma in onda la domenica sera su Nove. Eppure a riguardo il fu conduttore Rai ...La Procura di Milano non si ferma nel suo lavoro di pizzicare le multinazionali basate su piattaforme digitali che, sempre secondo l'accusa, avrebbero pagato meno del dovuto al Fisco Italiano. Chiusa ...Un piatto nato storicamente dalla povertà, raccogliendo i pochi legumi che cadevano dai sacchi trasportati per mare e sbarcati dai Leuti. La ricetta tradizionale della minestra ...La Procura di Milano non si ferma nel suo lavoro di pizzicare le multinazionali basate su piattaforme digitali che, sempre secondo l'accusa, avrebbero pagato meno del dovuto al Fisco Italiano ...