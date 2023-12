Zona Wrestling Awards 2023 | Event of the Year

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nuovo giorno e nuovo Award. Siamo a sabato in questa prima settimana di premi e oggi tocca all’o dell’anno. Lo spettacolo che ha messo in scena, secondo i redattori di, il migliore il miglior Booking. Quest’anno si preannunciano scintille fra All Elitee WorldEntertainment. La NJPW cerca di buttarsi nel mezzo. Scopriamo chi sarà il vincitore di questoagli sgoccioli. Buona lettura a tutti. i iAWARD –OF THEi GIOVANNI NJPW Wrestle Kingdom 17 – 3 punti AEW Revolution – 2 punti WWE Wrestlemania 39 – 1 punto LUCA GRANDI NJPW Wrestle Kingdom 17 – 3 punti WWE Wrestlemania 39 – 2 punti AEW Revolution – 1 ...

Giorno numero quattro della settimana e dei nostri Award. Dopo il Tag Team, la Storyline e il Match, tocca al Moment of the Year . Ben trovati ... (zonawrestling)

La Stardom in questi anni sta acquisendo sempre maggiore consenso presso i fan di tutto il mondo. Una piccola compagnia femminile che sta diventando sempre più grande, potendosi permettere addirittura ...Venerdì 29 dicembre. Mancano tre giorni al primo giorno del 2024 ma il nostro sito non si ferma mai. I nostri Award continuano e oggi tocca al numero 5: il Character of the Year. In un'epoca nella qua ...