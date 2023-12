Zielinski non riapre al Napoli | è finita | sarà un giocatore dell’Inter

la Repubblica – Zielinski diventa un caso , non rinnova e può restare in panchina L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul ... (forzazzurri)

Radio Marte – Speranza Zielinski , parla Marchetti : “Rinnovo non impossibile” Il giornalista di Sky, Luca Marchetti , è intervenuto in diretta a ... (forzazzurri)

Molti club, fra cui l’Inter , sono alla finestra, in attesa di scoprire se Zielinski riuscirà a liberarsi a zero dal Napoli . Di seguito gli ... (inter-news)

all'Inter "intende riaprire la trattativa con il Napoli. Il muro ormai si è alzato ed è altissimo ", assicura oggi Il Mattino: dunqueci sono più margini per la ...I campioni d'Italia, dal loro canto, hanno intenzione di conquistare i tre punti perperdere ... A centrocampo spazio a Lobotka, Anguissa e. Le probabili formazioni di Torino - Napoli ...Zielinski non intende riaprire la trattativa con il Napoli. Il muro ormai si è alzato ed è altissimo, scrive quest'oggi Il Mattino sottolineando però che a gennaio non andrà via anche se l’accordo con ...Meret 6,5 - Mai chiamato all’intervento, è bravo ad aspettare Pessina sul penalty che neutralizza senza problema. Dal 73’ Contini sv-. Di Lorenzo 5,5 - Si appoggia a Zerbin e ...