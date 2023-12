Xiaomi lancia un caricabatterie da auto da 100 W che arriverà anche in Europa

MIJIA, brand dell'ecosistema Xiaomi , ha da poco lancia to in Cina una coperta idraulica intelligente studiata per l'arrivo imminente ... (tuttoandroid)

la prima auto , l'elettrica SU7, con ambizioni enormi. Il colosso cinese punta a diventare una delle prime 5 Case automobilistiche mondiali.la sua prima auto: 'Vogliamo ...La prima avrà la trazione posteriore e un motore elettrico da 272 CV e 400 Nm sviluppato internamente dalla. Sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi e, grazie alla batteria ...Nuova temibile rivale, tra le auto elettriche, per Tesla e Polestar ma anche per le europee. Stranamente usa versioni V6 e V8 pur senza avere cilindri La grande azienda cinese dell’elettronica di cons ...Gli Xiaomi HyperEngine sono destinati a essere montati sui veicoli elettrici Xiaomi, che dovrebbero essere lanciati sul mercato entro il 2024.