X sempre assenti | la recensione | il ritorno dei Verdena | meglio rockstar o pantofolai?

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ladi X, documentario che racconta il privato deinel momento delsulle scene nel 2022 con il tour Volevo magia. Dura solo 50 minuti X, documentario evento dedicato aldeisulle scene dopo sette anni di silenzio. La band di Albino (Bergamo) si racconta sotto l'occhio della telecamera di Francesco Fei in un film che fonde immagini del privato alla preparazione del tour che ha seguito l'uscita del disco Volevo magia, nono album in studio pubblicato nel 2022. Cosa ha fatto la band formata dai fratelli Alberto e Luca Ferrari e dalla bassista Roberta Sammarelli nei sette anni che separano l'uscita di Endkadenz Vol. 1 e 2 da Volevo magia? È presto detto, come ci mostrano ...

Non si ferma il viaggio di X sempre assenti , documentario dedicato alla band Verdena , nuove date per l'uscita del film. Prosegue il viaggio nei ... (movieplayer)

Dura solo 50 minuti X, documentario evento dedicato al ritorno dei Verdena sulle scene dopo sette anni di silenzio. La band di Albino (Bergamo) si racconta sotto l'occhio della telecamera di Francesco Fei ...Per i nerazzurri ancoraLautaro e Dimarco. Dumfries si è allenato in gruppo ma non ha ... Secondo tempo: 6 Il migliore in campo è Dragusin ,in anticipo su Thuram e molto tosto in difesa ...La recensione di X sempre assenti, documentario che racconta il privato dei Verdena nel momento del ritorno sulle scene nel 2022 con il tour Volevo magia.