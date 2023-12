West Ham | Moyes sempre più vicino al rinnovo

LONDRA - Nell'ultima di andata i Gunners di Arteta perdono per due a zero contro il West Ham : gli ospiti trovano il vantaggio al 13' del primo tempo ... (247.libero)

Victor Osimhen (LaPresse) - Calciomercato.itIl tonfo casalingo contro ilha fatto riflettere la dirigenza dei 'Gunners', che ha necessità di rinforzare la rosa di Arteta con un nuovo bomber ...Commenta per primo Prosegue la ricerca di un difensore sul mercato per il Milan. Il club rossonero sta valutando la candidatura di Kehrer, difensore tedesco in uscita dal. Sull'ex Psg c'è anche la Roma.Il West Ham è sesto in Premier League dopo aver battuto l'Arsenal e il suo allenatore, David Moyes, ha assicurato oggi che è disposto a negoziare il suo rinnovo. Il suo contratto con gli hammers scade ...Di seguito le ultime dai campi su Atalanta-Lecce, raccolte dagli inviati di TMW: Atalanta-Lecce - Sabato 30 dicembre, ore 12.30, Gewiss.