VOTI& STATS – Fiorentina-Torino | Juric insufficiente per il ko nel finale

(Di sabato 30 dicembre 2023)per i giornali dopo la sconfitta neldella formazione granata –Come spesso succede, le valutazioni sulnon sono concordi e anche la sconfitta di Firenze, maturata a 7 minuti dal novantesimo con il gol di Ranieri, vede schierati su fronti contrapposti opinioni giornalistiche. Per La Gazzetta dello Sport, i granata hanno «rimpianti» perché hanno avuto molte occasioni prima di capitolare- Mentre Tuttosport, che apre in prima pagina con eloquente ed urlato «Ma bastaaaa!!!», il Toro è riassumibile così: «Buon primo tempo, ma la concretezza richiesta non si vede: poi ripresa inesistente e cambi-flop». Le statistiche dicono che la formazione dinel passaggio delle ...

Con i match disputati ieri per la sedicesima giornata la Bundesliga va in letargo, congelando una situazione che riprenderà poco prima di metà ... (calcionews24)

Salernitana-Milan , un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre. Ma nel complesso Inzaghi meglio di Pioli Salernitana-Milan non ha ... (calcionews24)

I quotidiani hanno espresso il loro giudizio per Samuele Ricci del Torino nel corso della gara contro l’Udinese «Si limita al compitino e non sempre ... (calcionews24)

La legge di Bilancio è stata approvata alla Camera con 200favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti. Si conclude così l'iter della Manovra 2024 che si conferma essere incentrata sulle classi di reddito medio basse della popolazione. Parliamo di fondi per 28 ...Si continua a vedere la BMS non come un'impresa a servizio della città ma come bacino di. E si continua a nascondere la polvere sotto il tappeto. Questa la responsabilità della nuova ...Ad agosto avevo scritto, “Cronaca di una morte annunciata”, citando il breve romanzo di Marquez e riferendomi al bilancio del 2022 della BMS. Oggi, riascoltando l’ultimo Consiglio Comunale, la citazio ...Cesa (Caserta) - Il Consiglio comunale, nel corso della seduta di stamattina, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2024. Con i voti della ...