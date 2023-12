Volley | Trento comanda in Superlega Perugia risponde coi muri di Russo | Milano travolge Modena

(Di sabato 30 dicembre 2023) Lanon conosce soste durante le festività natalizie e oggi è scesa in campo per la tredicesima giornata, la prima del girone di ritorno per il massimo campionato italiano dimaschile.si è confermata saldamente al comando della classifica generale, sconfiggendo Cisterna per 3-0 e infilando la decima vittoria stagionale. I Campioni d’Italia conservando tre punti di vantaggio su, che ha battuto Catania per 3-0 ed è tornata al successo dopo due stop consecutivi.è stata presa per mano dallo scatenato schiacciatore Alessandro Michieletto (17 punti), affiancato di banda da Daniele Lavia (11 punti) e supportato dal tonico opposto Kamil Rychlicki (13 punti ace). Ai laziali, penultimi in graduatoria e incappati nel quarto ko nelle ultime cinque uscite, non è bastato Theo ...

