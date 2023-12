Volley | Superlega | Trento vince ancora e mantiene la testa della classifica

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nel tardo pomeriggio del 30 dicembre, sono numerose le squadre in campo per i match validi per ladimaschile. Perugia batte in tre set Saturnia. Gli ospiti conquistano il primo parziale per 20-25, mentre nel set numero due si trovano a dover lottare più duramente, con la formazione di casa che annulla più set point ma che infine si arrende sul 24-26. Il terzo set chiude la partita, con i perugini che hanno la meglio per 19-25. In contemporanea, Milanosu Modena per 3-0. I milanesi ottengono il primo set per 27-25 dopo una lunga battaglia punto a punto. Negli ultimi due parziali però Modena crolla, con Milano che25-17 e 25-18. Anchebatte Latina in tre parziali. I padroni di casa si mantengono in controllo del match in tutti i set giocati, terminati rispettivamente ...

Tutto pronto per Farmitalia Catania - Sir Susa Vim Perugia , partita valevole per la dodicesima giornata della2023/2024 dimaschile . La formazione di Douglas Silva Cezar, fanalino di coda della classifica, va a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per provare a ...Tutto pronto per Pallavolo Padova - Gas Sales Bluenergy Piacenza , partita valevole per la dodicesima giornata della2023/2024 dimaschile . La formazione di Jacopo Cuttini, nona in classifica, va a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per strappare qualche punto ad una big. ...La Superlega non conosce soste durante le festività natalizie e oggi è scesa in campo per la tredicesima giornata, la prima del girone di ritorno per il massimo campionato italiano di volley maschile.La Itas trionfa 3-0 in casa contro Cisterna, stesso risultato per la Sir Safety a Catania e per l’Allianz contro Modena ...