Vlahovic fa il Lukaku | più forte del provincialismo del grande Allegri

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dusanè il tallone d’Achille di Massimilianoottimo allenatore, anzi un signore allenatore, ma ahilui talvolta preda del. Come quando ha avuto paura di affrontare il Real Madrid: gli va riconosciuto che probabilmente ha avuto ragione, il buon Max non aveva il fisico per reggere le tensione madridiste. Al primo attacco del Chiringuito sarebbe entrato in uno stato d’ansia non controllabile. Un altro accesso dilo sta avendo nella gestione di Dusanuno dei pochi giocatori veri di questa Juventus. Maavrebbe voluto Romelual centro dell’attacco bianconero. Susi è creata subito la sintonia trae Giuntoli (che avrebbe voluto portare il belga a Napoli in ...

TOP:, Yildiz, Dybala FLOP: Rabiot,VOTI: a fine ...... Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz,. All. AllegriROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala,. ...Attesa per l'accoglienza che lo Stadium riserverà a Mourinho, Lukaku e il grande ex Dybala A inizio ripresa Juve avanti: splendido assist di Vlahovic per Rabiot che batte Rui Patricio in uscita. Il ...Sempre attento con i piedi. GATTI 6 Si fa sentire fisicamente. In difesa è attento, soprattutto quando c'è da schermare Lukaku. Nel giro di palla non è sempre velocissimo. BREMER 7 Vince spesso il ...