Vittorio Emanuele Parsi in rianimazione | è gravissimo Il sostegno degli allievi e dell’università Cattolica

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il politologo è ricoverato all’ospedale di Treviso, dove ha subito un intervento al cuore. La vicepresidente del Parlamento europeo, Picierno: “Un intellettuale prezioso, sempre in prima linea contro le autocrazie e i regimi illiberali. Abbiamo bisogno di lui”

Mercoledì scorso il professore aveva accusato un forte dolore al petto ed era stato portato in ospedale a Cortina. Da lì è stato prima trasferito a ... (sbircialanotizia)

Il professore della Cattolica, tra i più noti esperti di questioni geopolitiche, trasferito a Treviso: è in prognosi riservata. La famiglia in ... (corriere)

È ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso il professorParsi, ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, tra i maggiori esperti italiani di geopolitica. La prognosi resta riservata Parsi è stato sottoposto a un ...