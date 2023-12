Vite al limite su Real Time | la storia di Diana Bunch

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il giorno 8 maggio 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la sesta puntata della stagione 5 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte un caso molto particolare, di una donna che era sempre stata magra ma ha cominciato a mangiare e ad ingrassare a causa delle vicissitudini della vita e soprattutto da quando è stata congedata dall’Aeronautica Militare.al, la protagonista, ha 55 anni, vive a Seattle, e all’inizio del suo percorso pesa ben 273 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si applicherà moltissimo perdendo ben 110 kg per arrivare a 163 chilogrammi. ...