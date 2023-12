VIDEO – Udinese-Bologna 3-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 dicembre 2023)diciottesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo ilcon i gol e gligiocata alla ‘Dacia Arena’ di Udine. A VALANGA ?3-0,delle 15diciottesima giornata diA.a senso unico alla Dacia Arena, con una sola squadra in campo. Al 21? il primo sprint di Ebosele, molto in palla, che servito da Pereyra spara verso Skorupski, il quale respinge non bene, rifacendosi un secondo dopo nel tap-in di Camara. Dal corner seguente il gol friulano: gran botta di Payero da fuori, respinge Skorupski e sulla ...