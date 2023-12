VIDEO Sonego-Zverev 1-2 | United Cup 2024 | highlights e sintesi Rimonta vincente del tedesco

(Di sabato 30 dicembre 2023) Per Lorenzoil colpo non è stato a un passo, ma in vista senz’altro. Sembrava esserci la chance di battere Alexander, ma ildal secondo parziale, nel match diCuptra Italia e Germania, ha messo il turbo e ha vinto. Un confronto che, però, ha mostrato comeabbia la capacità di reggere il gioco con i migliori. Il torinese ha provato in tutte le maniere a cercare di girare di nuovo il match, senza però riuscirci e dovendo dunque dar strada a un tennista che sta ritrovando il ruolo di figura tra le maggiori del panorama internazionale.Cup, Lorenzolotta con, ma si arrende in 3 set. Italia-Germania 1-1 Il prossimo capitolo della nuova stagione del piemontese sarà quello ...

2) CARLOS ALCARAZ - 8855 punti 3) DANIIL MEDVEDEV - 7600 punti