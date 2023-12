VIDEO – Napoli-Monza 0-0 | Serie A | gli highlights della partita

(Di sabato 30 dicembre 2023), anticipodiciottesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. MALE PER ENTRAMBE –0-0 nell’anticipodiciottesima giornata diA. Ennesimo passo falso per ilfra le mura amiche. Succede tanto nell’incontro col, ma alla fine il risultato di partenza non si sblocca. Dopo quaranta minuti è super Michele Di Gregorio, con una parata d’istinto su deviazione ravvicinata di André Frank Zambo Anguissa a seguito di cross da sinistra. Subito dopo prova ad andare via la scelta a sorpresa ...

In uno dei più banali e abusati sketch comici, la vittima si alza dalla sedia e, quando va per risedersi, cade per terra perché nel frattempo il ... (open.online)

Dopo lo 0 - 0 del Maradona trae Monza ecco il commento dallo stadio dell'inviato Gazzetta GB ...I tifosi regalano mozzarelle ai giocatori del Monza dopo la partita- Monza 0 - 0 allo stadio Diego Armando Maradona. Il fortunato è il portiere Stefano Gori che ... Guarda ilsu ...Altra delusione per il Napoli. La squadra di Walter Mazzarri non è andata oltre lo 0-0 in casa contro il Monza di Palladino. Tante le occasioni sciupate dai partenopei anche se nella ..."Intendiamo impegnarci nel 2024 in maniera strutturale sull'obiettivo di una legge regionale sulla famiglia. Abbiamo in Italia una crisi di natalità, abbiamo un inverno demografico". (ANSA) ...