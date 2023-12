VIDEO – Lazio-Frosinone 3-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 30 dicembre 2023), anticipodiciottesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. CONTINUITÀ NELLA RIPRESA –3-1 nell’anticipodiciottesima giornata diA. Ladà continuità alla vittoria di Empoli, ma deve ribaltare il. Nel primo tempo succede poco e niente, è dopo l’intervallo che lasi accende. A sbloccarla è un rigore, dato dal VAR per un tocco di mano di Mattéo Guendouzi su punizione da sinistra. Calcia Matias Soulé, spiazzando Ivan Provedel al 58?. A ...

AGI - E' in corso l'autopsia sul corpo di Vanessa Ballan, uccisa tre giorni fa a coltellate a Riese Pio X, nel Trevigiano . L'esame viene eseguito ... (agi)

Il video con gli Highlights e i gol di Empoli-Lazio 0-2, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Castellani primo ... (sportface)

Dei truffatori hanno sfruttato l'Intelligenza Artificiale e i video deepfake per far credere a una donna di avere una relazione a distanza con Kevin ... (movieplayer)

Ildei gol e degli highlights di- Frosinone 3 - 1, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Nel primo tempo gli ospiti partono aggressivi ma non ...La 18esima giornata di Serie A si apre oggi con quattro partite. Ora si stanno giocando Napoli - Monza e Fiorentina - Torino, alle 20.45 ci sono Genoa - Inter e- Frosinone ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Si prosegue domani: alle 12.30 c'è Atalanta - Lecce, alle 15 Udinese - Bologna e Cagliari - Empoli, alle 18 Verona - Salernitana e Milan - ...La Lazio vince ancora. Dopo il successo contro l'Empoli, i biancocelesti affondano anche il Frosinone, nonostante un po' di sofferenza dopo il vantaggio di Soulé. La ...La prima firma in maglia Lazio è quella che vale tre punti cruciali: il danese si prende l'abbraccio della Nord e decide una sfida pesante ...