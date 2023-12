VIDEO – Genoa-Inter 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

La partita di Marassi vissuta sui social. I tifosi scelgono l'ironia per commentare le difficoltà della squadra di Inzaghi. Ecco i meme più ...- Inter, ecco ilcon gli highlights e le azioni salienti del match serale di venerdì 29 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle. Al Ferraris ildi Gilardino ...Termina 1-1 la sfida tra Gilardino e Simone Inzaghi: i rossoblù recriminano un fallo su Strootman in occasione del vantaggio di Aranutovic ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Incassato il punto e tanti complimenti, Alberto Gilardino spiega: 'Sono quasi commosso per la prestazione del Genoa. Se, come contro la ...