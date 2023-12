VIDEO – Cagliari-Empoli 0-0 | Serie A | gli highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 dicembre 2023), matchdiciottesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata all’Unipol Domus. SPRECO DAL DISCHETTO –0-0 nella diciottesima giornata diA. La sfida fra terzultima e penultima, così come fra due delle squadre con più gol subiti del campionato, termina a reti inviolate. Un risultato che sta stretto al, per quanto prodotto nella ripresa. Nel primo tempo non succede assolutamente nulla, tranne un tunnel di Francesco Caputo a liberare Daniel Maldini che non riesce a segnare per un provvidenziale intervento di Paulo Azzi. È l’unica occasione ...