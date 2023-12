Vico Equense | sorpreso in casa con fuochi illegali | denunciato

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 30 dicembre 2023) un 23enne per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti Nella serata di giovedì, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato l'abitazione di un uomo, in via Cavoniello a, in cui hanno rinvenuto e sequestrato, nascosti in una cantina, 37 artifizi esplodenti pirotecnici privi di etichettatura e di fabbricazione artigianale del peso di circa 2 kg, 66 colpi di mortaio privi di omologazione di fabbricazione artigianale del peso di circa 15 kg e 3 mortati di fattura artigianale. Pertanto,gli agenti hannoun 23enne diper fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.