Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 30 dicembre 2023) Notiziario 1820 SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO INFINE IN VIA TIBERINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SANTA MARTA E LA STRADA PROVINCIALE CAPENA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral