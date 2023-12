Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023) Notiziario 1720 PERCORRENDO LA A1 MILANO NAPOLI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NODO A24TERAMO E LA DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA E PIU AVANTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON VIA NOMENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA TIBERINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SANTA MARTA E LA STRADA PROVINCIALE CAPENA NELLE DUE DIREZIONI