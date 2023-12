Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023) VIABILITA’ 30 DICEMRBE ORE 13:20 MARCO CILUFFO BUON ultimo sabato dell anno DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI, TRA ATTIGLIANO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE SI SEGNALANO 8 KM DI CODA IN AUMENTO, A CAUSA DI UN TAMPONAMENTO TRA TRE AUTOVETTURE A CHI VIAGGIA VERSO FIRENZE, CONSIGLIAMO DI USCIRE ALLA STAZIONE DI ORTE MENTRE DA PONZANONO FIONO A ORTE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFFICO RALLENTATO SULL AUTOSTRADAFIRENZE TRA LE USCITE FIANONO E ORTE SCALO POI Si rallenta sulla CASILINA ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI POI SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA DALLA LOCALITA LA STORTA ALLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE DOMANI in Centro, dalle 14 alle 15,30, torna l’appuntamento con la corsa podistica “We ...