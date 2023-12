Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2023 ore 12 | 30

Cambia quindi lain piazza ed entrano in vigore le misure di sicurezza che includono il ... Via degli Alpini, Viae Piazzetta Scalette Rubiani. Dalle 18 del 31 dicembre alle 6 dell'1 ...Tutti di corsa lungo le vie di. c'è chi lo farà per vincere e chi, invece, per smaltire le abbuffate natalizie o per sentirsi meno in colpa in vista del cenone del 31 dicembre . Torna per l'ultimo dell'anno, a partire dalle 14,...