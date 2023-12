Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023) VIABILITA’ 30 DICEMRBE ORE 08:20 MARCO CILUFFO BUON ultimo sabato dell anno DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA’ SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLACOMPRESO IL TRATTO URBANO E IL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI UN SINISTRO CHE CREA QUALCHE DISAGIO SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA CIMITERO VERSO IL RACCORDO per favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici verso il centro È ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LE FESTIVITÀ, SONO IN STRADA DALLE 9 ALLE 21 LE LINEE GRATUITE FREE1 FREE2 E DALLE 9 ALLE 20 LA LINEA 100 Poi è INTENSIFICATO IL SERVIZIO DELLA METRO A E, DALLE 14,30, QUELLO DELLA METRO C. RICORDIAMO CHE QUESTA SERA LE METROPOLITANE SONO ATTIVE SINO ALL’1,30 DI NOTTE, POI IL SERVIZIO PROSEGUE CON BUS SUGLI STESSI PERCORSI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL ...