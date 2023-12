Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023) VIABILITA’ 30 DICEMRBE ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA’ SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLACOMPRESO IL TRATTO URBANO E IL RACCORDO ANULARE IN QUESTE PRIME ORE PER IL TRASPORTO PUBBLICO IN QUESTO ULTIMO FINE SETTIMANA DELÈ ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LE FESTIVITÀ, SONO IN STRADA DALLE 9 ALLE 21 LE LINEE GRATUITE FREE1 FREE2 E DALLE 9 ALLE 20 LA LINEA 100 PER RAGGIUNGERE LA ZONA CENTRALE DELLA CITTÀ Poi è INTENSIFICATO IL SERVIZIO DELLA METRO A E, DALLE 14,30, QUELLO DELLA METRO C. RICORDIAMO CHE QUESTA SERA LE METROPOLITANE SONO ATTIVE SINO ALL’1,30 DI NOTTE, POI IL SERVIZIO PROSEGUE CON BUS SUGLI STESSI PERCORSI DALLE 10,30 PREVISTE PIÙ CORSE ANCHE IL TRASPORTO BUS IN DIREZIONE DEL ...