(Di sabato 30 dicembre 2023) Come da pronostico, dopo il viadei giorni scorsi con la fiducia al Senato, ieri è arrivato anche ildisco verde della Camera sullavoluta dal governo di Giorgia Meloni. La Legge di bilancio, passata a Montecitorio con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, vale 24 miliardi di euro, che salgono a 28 con l’aggiunta dei primi decreti attuativi della delega fiscale e viene finanziata con un extra deficit quantificato in 15,7 miliardi di euro e con il rincaro delle accise sui tabacchi, l’ormai tradizionale spending review sui ministeri e sui trasferimenti agli enti locali. ViaInsomma unanel segnoche, per il capogruppo...

La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo alla manovra dell'austerity targata Giorgia Meloni.