Veronica Peparini e Andreas Muller | storia di una gravidanza miracolosa

Oggi a torna re ad Amici è stata Veronica Peparini : la coreografa, entrata in studio, è scoppia ta in lacrime e ha abbracciato Maria L'articolo ... (novella2000)

Quante cicogne in volo in questo cielo di fine anno! Sono tante le mamme star 2024, attrici e vip che stanno per dare alla luce un bambino. ... (iodonna)

e Andreas Muller, la storia d'amoree Andreas Muller si sono conosciuti nel 2018 all'interno della scuola di 'Amici' e non hanno nascosto il desiderio del ...Seguiranno Roberta Morise,, Romina Carrisi di Concetta Desando Q uante cicogne in volo in questo cielo di fine anno! Sono tante le mamme star 2024, attrici e vip che stanno per dare ...Dopo aver annunciato di aspettare due gemelle a 52 anni, l'insegnante di danza ha dovuto affrontare un periodo particolarmente delicato ...L'ex vincitore di Amici tra poco sarà padre. Emozionato, rivolge un pensiero ai suoi cari genitori, che presto diventeranno nonni ...