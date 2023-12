Verona-Salernitana | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ile isudi, match della diciottesima giornata di. Da una parte gli scaligeri, dall’altra i campani: scontro salvezza delicatissimo quello del Bentegodi, chi vince può davvero trovare tante energie nella corsa per non retrocedere, chi perde rischia di entrare in una spirale negativa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di sabato 30 dicembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero. SportFace.

Serve di nuovo una vittoria di misura, contro una diretta rivale come la, avversario ... Ilnon può sbagliare insomma, perché la salvezza passa innanzitutto da questo tipo di partite, ...è una altro di quei match chiave o quasi per la stagione. In particolare i campani proveranno a staccarsi al più presto dall'ultimo posto magari agganciando proprio nel finale di ...C'è quello, ma non solo, nel palinsesto televisivo del pallone che rotola. Ecco tutte le partite trasmesse in tv ...Si chiude la 18ª giornata di campionato. Si apre con Atalanta-Lecce, in campo anche il Bologna di Motta Sono sei le gare in programma oggi, sabato 30 dicembre, che chiudono la 18ª giornata di ...