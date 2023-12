Verona Salernitana | probabili formazioni | Inzaghi senza Dia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Questo pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Baroni eQuesto pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Baroni e(4-3-3): Montipò, Faraoni, Hien, Magnani, Terracciano, Folorunsho, Hongla, Suslov, Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni.(4-3-2-1): Costil, Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric, Coulibaly, Legowski, Maggiore, Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi. All.

La panchina di mister Filippo Inzaghi è in bilico a Salerno, la sfida contro il Verona può essere decisiva per il futuro del tecnico... (calciomercato)

Convocati Verona , le scelte di mister Baroni per il match in programma contro la Salernitana : due rientri tra i veneti Il Verona ha diramato la ... (calcionews24)

Calcio 2023 - 2024 Serie A Tabellino partita HellasSquadra in casa HellasSquadra avversariaAlle 18.00 si giocherà la sfida del Bentegodi tra Hellasmolto importante per la lotta salvezza. ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte gli scaligeri, dall'altra i campani: scontro salvezza delicatissimo quello del Bentegodi, chi vince può ...Al Bentegodi c'è Verona-Salernitana: fischio d'inizio sabato alle 18. La squadra di Baroni arriva dal successo per 2-0 contro il Cagliari, gli uomini di Inzaghi hanno pareggiato ...