Verona-Salernitana LIVE 0-0 | finisce il primo tempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Al Bentegodi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Inizia il match 5? Subito problema muscolare per Pirola, entra Gyomber al posto suo 8? A sprazzi gli attacchi dei veneti 12? Mazzocchi dai 20 metri, palla che termina sul fondo 18? Cross per Tchaouna che incorna di testa, palla alta sulla traversa 31? La partita ora la fanno i granata, veneti in contropiede 45? Tre minuti di recupero 45’+3qui il...

Fastidio alla coscia per il difensore della Salernitana, Lorenzo Pirola, dopo soli quattro minuti di gioco contro il Verona; Inzaghi apporta il cambio forzato. Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Doig; Hongla, Folorunsho, Suslov; Lazovic, Djuric, Ngonge. Salernitana (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi, Pirola, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore ...