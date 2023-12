Verona-Salernitana LIVE 0-0 | ci prova Tchaouna | palla alta sulla traversa

(Di sabato 30 dicembre 2023) Al Bentegodi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Inizia il match 5? Subito problema muscolare per Pirola, entra Gyomber al posto suo 8? A sprazzi gli attacchi dei veneti 12? Mazzocchi dai 20 metri,che termina sul fondo 18? Cross perche incorna di testa,31? La partita ora la fanno i granata, veneti in contropiede Migliore ...

La Serie A va avanti, in un sabato ricco di appuntamenti. Alle 18 ecco Verona-Salernitana , sfida di bassa classifica tra due formazioni in cerca... (calciomercato)

Alle 18 scendono in campo Verona e Salernitana per la sfida delle 18. Queste le formazioni ufficiali del match: VERONA: Montipò, Tchatchoua, Hi... (calciomercato)

Formazioni ufficiali Verona-Salernitana , le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 18.00 Comunicate le Formazioni ... (calcionews24)

Commenta per primo Il tecnico delMarco Baroni ha parlato a Dazn prima del match contro la. Tra le parole del tecnico, la risposta a Walter Sabatini , ds dei campani, che in settimana ha parlato di Federico ...Al Bentegodi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.VERSO MILAN-SASSUOLO Pioli non può commettere altri passi falsi: c'è da difendere la panchina e il posto Champions in classifica E' un fine d'anno ad alta tensione quello… Leggi ...Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Doig; Hongla, Folorunsho, Suslov; Lazovic, Djuric, Ngonge. Salernitana (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi, Pirola, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore ...