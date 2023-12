Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 30 dicembre 2023

(Di sabato 30 dicembre 2023)del 30su Canale 530, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin30 ...

Personaggi TV. Ieri sabato 23 dicembre è andata in onda la consueta puntata di Verissimo. In studio la neo eliminata dal GF, Sara Ricci, Enrica ... (tvzap)

“Purtroppo Michi non è migliorato ”. Non sono buone notizie quelle che Paola Caruso dà a Silvia Toffanin nel parlare del figlio a Verissimo . Il ... (ilfattoquotidiano)

Verissimo va in onda nell’ultimo weekend di dicembre? Ecco cosa ha deciso la produzione Mediaset. Il fine settimana si avvicina e l’appuntamento in ... (ilcorrieredellacitta)

Scopriamo insieme tuttiOspiti e le Anticipazioni .- Le Storie in onda sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023, l'amato talk show condotto da Silvia Toffanin , si è preso una ...Le Storie,ospiti di sabato 30 dicembre 2023 Sabato 30 dicembre 2023 dalle ore 16.30 appuntamento conle storie con il meglio delle interviste agli ospiti e protagonisti che, ...Anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, in onda sabato 30 e domenica 31 dicembre alle 16.30 su Canale 5. Tutte le interviste e come vederle.Giuseppe Casella Mariolo ha sempre avuto dei poteri speciali. Poteri che gli hanno permesso di diventare Giucas Casella. In un'intervista a "La Repubblica" il mentalista ...