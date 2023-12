Verissimo | appuntamento con Verissimo - Le Storie | Anticipazioni e Ospiti

Torna il doppioconLe Storie nel pomeriggio di Canale 5. Silvia Toffanin è pronta a far compagnia ai telespettatori anche negli ultimi giorni del 2023 con lo speciale 'Le Storie'. Scopriamo ......in un maxiche andrà in onda eccezionalmente la domenica pomeriggio, prenderà il via alle 14.49 e proseguirà fino alle 16.30, quando il timone passerà a Silvia Toffanin con. ...Un anno nuovo che è destinato a soddisfare un po' tutti i palati. Dai fan della tecnologia che lega il mondo hi-tech a quello delle quattro ruote, che si daranno appuntamento al Ces di Las Vegas 2024, ...Beautiful va in onda su Canale5 ormai da trent'anni ma forse qualche curiosità è sfuggita all'attenzione dei fan. Ecco sei curiosità sulla Soap americane più famosa d'Italia.