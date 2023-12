Venticinque anni di Agrorinasce in mostra alla Stazione di Caserta

(Di sabato 30 dicembre 2023)diracchiusi in unache è stata inaugurata presso laFerroviaria diil 29 dicembre 2023 e che resterà aperta fino al 15 gennaio 2024. “L’idea è quella di far conoscere ai cittadini e ai turisti il lavoro che si sta facendo sui beni confiscaticamorra, al loro riuso e restituzionecomunità con una funzione nuova – così l’Amministratore DelegatoGiovAllucci – In sinergia con le altre Istituzioni, la magistratura e le forze di polizia vogliamo dare un segnale forte di rafforzamento della legalità nel nostro territorio, permartoriato dpresenza della camorra. Abbiamo scelto ...

Ad accelerare la diffusione di questo genere di auto,fa, ha contribuito in maniera importante la Opel Corsa Station Wagon, e da allora numerose sono le piccole famigliari che, con ...Oggi difficilmente si sente parlare di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane (hESC ) mafa, quando queste vennero isolate per la prima volta da un gruppo di scienziati ...Due anni fa aveva chiesto la somma di 2 euro a un automobilista per la sosta. Per questo un parcheggiatore abusivo di 25 anni, di origine nigeriana, è rinchiuso in una cella a Poggioreale ...Finiscono a processo 17 indagati coinvolti nell’inchiesta “Rinascita 3 Assocompari”, che ha ricostruito come la cosca di Sant’Onofrio fosse riuscita a trasformare mezza Europa nella “lavatrice” per ri ...