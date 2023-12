Vaticano | presidente della Camera Lorenzo Fontana in visita dal Papa

... ha commentato tra le altre la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia ,della ... Di qui la stessa Mennuni ha evidenziato ancora l'esigenza di " aiutare le istituzioni, il, ...Unico tema per il quale ha chiesto l'aiuto della Santa Sede lo stessoucraino Volodymyr Zelensky, ricevuto il 13 maggio per 40 minuti inper la prima volta dall'inizio della ...Il 2023 è stato l’anno del ricambio generazionale per la diplomazia pontificia. Iniziato l’anno con la nomina del nuovo sottosegretario della Segreteria di Stato per le relazioni multilaterali, monsig ...Oltre agli auguri per Natale, il presidente ucraino «ha ringraziato il Pontefice per il sostegno spirituale al popolo ucraino» e hanno parlato del «lavoro congiunto sulla Formula per la Pace che vede ...