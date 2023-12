Valve annuncia l’integrazione con Xbox Cloud Gaming

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’universo delè in fermento mentre, con il suo Steam Deck, si impegna a superare le sfide e a perfezionarecon, suscitando grandi aspettative tra gli appassionati. Lawrence Yang, figura di spicco nel team di designer di, ha gettato luce sul futuro di questa unione promettente. Avete già saputo dei giochi in uscita nel 2024 suGame Pass?Gamearriva ufficialmente su Steam Deck? In un’intervista esclusiva con Axios, Yang ha dipinto una visione avvincente riguardo alle prossime evoluzioni dell’ecosistema hardware e software del celebre Steam Deck. L’attenzione è stata rivolta alle difficoltà riscontrate dagli utenti nell’accesso al vasto ...