Valle Telesina | trovato il cadavere di una donna in un appartamento

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi unadi 50 anni è stato rinvenuto questa mattina, attorno alle 6, in unin via Sannitica a Solopaca. Ladi origine croate era sottoposta a misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria che prevedevano l’obbligo di dimora nel comune della. A fare la scoperta sono stati i Vigili del fuoco del vicino distaccamento di Telese Terme. A richiederne l’intervento erano stati i Carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita che si erano presentati presso l’alloggio per controllare che lasi trovasse in casa e che non avevano avuto riscontro quando avevano ripetutamente invitato laad aprire la porta. Sono dunque scattati gli accertamenti per stabilire la ...