Valentina Ferragni | la frase sulla torta riferita al fidanzato fa discutere La sua reazione

Dopo il caos mediatico attorno al Pandoro Pink Christmas, è scesa in campo anche Valentina Ferragni in difesa della sorella Chiara . Valentina , anche ... (iltempo)

...family Articoli più letti Roberto Bolle e l'assurda decisione della Rai di cancellare Danza con me di Mario Manca Chiararompe il silenzio social per il compleanno della sorella...Né si sa se abbia partecipato o meno alla festa di compleanno della sorella, che si è tenuta giovedì sera. Chiarain grigio "La verità è che 5 giorni prima dello scandalo..."Continua il silenzio social di Chiara Ferragni. Nonostante alcuni like su Instagram, l'influencer più famosa d'Italia continua infatti a non farsi vedere, nemmeno per ...La minore delle sorelle Ferragni ha compiuto 31 anni, per l'occasione aveva organizzato una festa con amici e parenti ...