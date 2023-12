Valentina Ferragni compie 31 anni e finisce nel mirino del sarcasmo del web | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Lo scorso 29 dicembreha spento trentuno candeline ed ha condiviso sui social alcuni momenti dei festeggiamenti per il suo compleanno. La sorella minore di Chiara, a differenza dell’anno scorso, non ha voluto celebrare in pompa magna il giorno del suo compleanno, preferendo una festa più intima. Un pranzo fuori, insieme agli amici più cari e ai suoi familiari, di cui ha reso partecipi anche i più di 4 milioni di utente che la seguono sui social. Dai pochi scatti pubblicati su Instagram, è balzata all’occhio la (presunta) assenza della più celebre tra le. Chiara, che sta ancora subendo le conseguenze sorte dallo scoppio del ‘caso Balocco’, non appare in nessuna foto condivisa dalla sorella. Stesso vale per Fedez, che – a differenza dell’intera famiglia– è ...