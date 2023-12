Vacanze di Natale Day | video intervista a Enrico Vanzina | Aurelio De Laurentiis | Jerry Calà

Vacanze di Natale torna al cinema quarant’ anni dopo per un giorno . Sold out o meno per il 30 dicembre 2023 – ad ora non sembra – il film dei ... (ilfattoquotidiano)

Oggi, 30 dicembre, a 40 anni dall'uscita e solo per un giorno torna nelle sale italiane in versione restaurata e rimasterizzatadi, la commedia firmata da Carlo Vanzina , scritta ...Marco Giusti per Dagospiadi1 E' già partito il totoscommesse sul 'diDay' voluto da Aurelio De Laurentiis oggi, 30 dicembre per il quarantennale del film. Una marea di sale italiane invase ...Kate Middelton si mostra con un nuovo look che lascia tutti senza parole. Il suo cappotto è una vera e propria icona di stile, uno spettacolo. Kate Middelton la principessa amata veramente da tutti.Il NYT a Cortina per il quarantennale di “Vacanze di Natale”. Un ampio passaggio è riservato a De Laurentiis che ha in mente un nuovo film ...