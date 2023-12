Vacanze di Natale 1983 | la recensione del film

Vacanze di Natale torna al cinema quarant’ anni dopo per un giorno . Sold out o meno per il 30 dicembre 2023 – ad ora non sembra – il film dei ... (ilfattoquotidiano)

LUCA GUADAGNINO Estratto dell'articolo di Luca Guadagnino per 'Film Tv' Vididial cinema, a 12 anni, già appassionato cinefilo, per quanto adolescente. Ero giovane, entusiasta, viscerale. Per me era importante, ...Film d'azione con protagonista Bruce Willis, è ambientato durante la vigilia dima l'ambientazione non sarebbe sufficiente a renderlo un film delle. Negli anni anche Bruce Willis ha ...Cambio di piani per i Ferragnez. Le vacanze in montagna sono saltate, forse per il pandoro-gate che ha coinvolto Chiara e le sue società. Così, l'influencer e il marito ...C'è chi tra gli italiani passa le vacanze in montagna, chi nelle città d'arte e chi come i politici a Roma a votare la Manovra di Bilancio del 2024 nella giornata di ...