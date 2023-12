United Cup su SuperTennis | domenica l' esordio di Djokovic

Il 2023 si chiude su SuperTennis e SuperTenniX con l'esordio di Novak Djokovic in, la competizione a squadre miste che si sta svolgendo a Perth e Sydney. A Perth la Serbia chiuderà il programma della terza giornata alle 10 di domenica mattina, ora italiana, contro la ...Atp Tennis Olanda e Norvegia hanno aperto la seconda giornata di competizioni allasfidandosi nel Gruppo F a Sydney. Lo sforzo profuso da Casper Ruud sia in singolare che in doppio misto è risultato vano dal punto di vista dello score finale, perché il team olandese si è ...Curioso episodio in occasione di Sonego-Zverev valida per Italia-Germania di United Cup. Uno sbadato addetto alla sicurezza aveva dimenticato di lasciare il campo.UNITED CUP - Spietati contro il doppio misto italiano formato da Angelica Moratelli e Lorenzo Sonego i due rappresentanti della Germania ...