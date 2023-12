United Cup | Italia-Germania 1-2 | Moratelli Sonego cedono nettamente a Kerber Zverev

(Di sabato 30 dicembre 2023) Niente da fare per l’nel doppio misto della sfida contro la, valida per il Gruppo D dellaCup 2024. Sul campo della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia), la coppia formata da Angelicae da Lorenzosi è dovuta arrendere ai tedeschi Angeliquee Alexander. Dopo un buon inizio, gli azzurri sono statisconfitti dai teutonici con il punteggio di 6-3 6-0 e hanno perso l’incrocio sullo score di 2-1, considerate le vittorie nei singolari di Jasmine Paolini per l’e del citatotra quelle tedesche. Il 3 gennaio la compagine tricolore guidata da Renzo Furlan tornerà in scena contro la Francia. Transalpini che affronteranno la ...

Inizia con una sconfitta il cammino dell' Italia in, il torneo a squadre miste per nazioni in corso a Sydney e Perth (Australia). Finalisti nella scorsa edizione, gli azzurri capitanati da Renzo Furlan hanno perso 2 - 1 contro la Germania . ...... che vince 2 - 1 contro l' Italia nel primo incontro della fase a gironi della2024 . Nel doppio decisivo di scena alla Ken Rosewall Arena di Sydney, la coppia teutonica si è imposta ...L'Italia non riesce a ottenere la vittoria nel doppio misto decisivo e cede il tie alla Germania, capace di imporsi con la coppia formata da Alexander Zverev e Angelique Kerber. La sfida con la Franci ...Manchester City - Sheffield United: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 16.