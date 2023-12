United Cup | Italia-Germania 1-0 | Jasmine Paolini più forte dei crampi! Sconfitta la rientrante Kerber in 2 set

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sorride all’il singolare femminile tie del Gruppo D dellaCup 2024 di tennis tra: alla Ken Rosewall Arena di Sydney,supera per 6-4 7-5 la tedesca Angelique, al rientro in campo dopo la maternità, in un’ora e 48 minuti, nonostante i crampi, che hanno costretto l’azzurra a giocare praticamente da ferma negli ultimi cinque game. Nel primo setannulla tre palle break nel secondo game, ma poi nel terzo trova lo strappo a trenta e nel quarto cancella l’occasione per l’immediato controbreak. L’aggancio è solo rinviato di pochi minuti, perché l’azzurra nel sesto gioco ai vantaggi strappa la battuta all’avversaria e trova il 3-3. Nel settimo gioco l’azzurra risale dallo 0-40 e tiene il servizio, poi ...

