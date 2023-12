United Cup 2024 | risultati e classifiche

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ie leaggiornate dellaCup, manifestazione in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Sedici nazioni divise in sei gironi che disputeranno in tre città diverse, vale a dire Brisbane, Perth e Sydney. Si sviluppa così l’evento che inaugura la nuova stagione tennistica, con l’Italia che si presenta al via nel girone E insieme a Brasile e Norvegia. Di seguito tutti ie ledellaCup. PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE E ACCOPPIAMENTI MONTEPREMI CALENDARIO ITALIA REGOLAMENTO ENTRY LIST E PARTECIPANTIFASE A GIRONI -GRUPPO A Spagna 1V 0P (2-1) Polonia 0V 0P (0-0) Brasile 1V 1P (1-2) -GRUPPO B Canada 0V 0P (0-0) Cile 0V 0P (0-0) Grecia 0V 0P (0-0) -GRUPPO C Gran Bretagna ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV DI United CUP NON PRIMA DELLE 9.30 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO TRA ... (oasport)

L'Italia affronta la Francia nella seconda partita del girone della2024 , in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Dopo il confronto con la Germania, gli azzurri tornano in campo per un confronto decisivo ai fini dell'accesso alla fase a eliminazione ...E Fritz suggerisce: 'Rimettete i punti' Una prima giornata di riposo, quella di, per la squadra degli Stati Uniti, spettatrice del tie fra Gran Bretagna e Australia, gli altri due Paesi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della sfida tra Italia e Germania, valida per la United Cup 2024. A Sydney è il momen ...L'Olanda ringrazia Koolhof e Schuurs, autori della vittoria decisiva della sfida che ha visto prevalere gli oranje contro la Norvegia. A Sydney il team si è imposto contro quello coposto da Ruud e ...