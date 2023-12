United Cup 2024 | Kerber Zverev dominano 6-3 6-0 nel doppio contro Moratelli Sonego | vince la Germania

(Di sabato 30 dicembre 2023) Iltedesco formato da Angeliquee Alexandersupera in scioltezza il duo azzurro composto da Angelicae Lorenzoe assegna così il punto decisivo alla, che2-1l’Italia nel primo indella fase a gironi dellaCup. Neldecisivo di scena alla Ken Rosewall Arena di Sydney, la coppia teutonica si è imposta nettamente per 6-3 6-0 in soli 50 minuti, dimostrando tutta la propria superiorità. Si complica ora la strada per gli azzurri, che mercoledì 3 gennaio affronteranno la Francia nella seconda e ultima giornata del gruppo D. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIA LE ...

Inizia con una sconfitta la nuova stagione di Lorenzo Sonego . All'esordio in, il torneo a squadre miste per nazioni in corso a Sydney e Perth (Australia), l'azzurro ha perso contro Sascha Zverev , n. 7 al mondo, con lo score di 6 - 7(5), 6 - 3, 6 - 4 in quasi tre ...