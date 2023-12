United Cup 2024 | Jasmine Paolini | “Sto bene | mi adatto presto al caldo e l’Australia mi piace”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Domani, sabato 30 dicembre, ci sarà il debutto dell’Italia allaCupdi tennis. Il team azzurro comincerà il suo cammino a Sydney contro la Germania a partire dalle ore 7.30 del mattino italiano (le 17.30 locali), con il primo match che vedrà affrontarsie la rientrante Angelique Kerber mentre a seguire toccherà a Lorenzo Sonego contro Alexander Zverev. “Sto, la sfida più grande sarà il tempo perché prima di venire qui mi sono allenata al coperto in Polonia negli ultimi mesi ma miale poimi”, ha dichiaratonel corso del Media Day. La romana, approdata per la prima volta quest’anno nella top30 del ranking WTA, dovrà ...

Entra nel vivo, in Australia, la United Cup 2024 . La competizione a squadre per nazioni vedrà a contendersi il titolo 18 compagini con alcuni tra ... (europa.today)

Saranno Iga Swiatek e Hubert Hurkacz a guidare l'assalto della Polonia in questa seconda edizione della United Cup. Eliminati l'anno scorso in ... (247.libero)

Wta Tennis Allatornerà in campo la tedesca Angelique Kerber. La pluricampionessa Slam è ferma dall'edizione 2022 del torneo di Wimbledon a causa della gravidanza che ha portato nel mese di febbraio alla ...La stagione 2023 del tennis italiano si è chiusa con lo splendido trionfo in Coppa Davis e quella nuova si è aperto con un'altra competizione a squadre, la seconda edizione dellache per una settimana fonde i circuiti ATP e WTA , proponendo una competizione diversa e affascinante. Per la nazionale italiana cambiano i protagonisti rispetto a Malaga " eccetto uno, ...L'unica chiave nella quale si può leggere il fatto che quella di domani mattina, in United Cup, sarà la partita di debutto di Jasmine Paolini nella nuova stagione è quella italiana. L'interesse nazion ...Il terzino Federico Dimarco, tra i trascinatori dell'Inter di Simone Inzaghi, è finito nel mirino del Manchester United.